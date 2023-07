Tim van den Broeke ziet Goes on Track als een test: ‘Mijn achillespe­zen zijn letterlijk mijn achilles­hiel’

Verwacht geen snelle tijd van Tim van den Broeke, vrijdagavond bij Goes on Track. De 27-jarige Vlissinger, een specialist op de middellange afstand, is nog in opbouw na een blessure. ,,Mijn achillespezen zijn letterlijk mijn achilleshiel”, zegt hij. ,,Ik heb er ieder seizoen last van.”