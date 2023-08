Jaeda (4) heeft zeldzame cellenziek­te maar kan toch vakantie vieren in huisje Thuredriht in Renesse

Dagelijks chemo, om de drie weken naar het Prinses Máxima Centrum en dan nog stralen of het leven één groot feest is. Jaeda Hussein (4) uit Bussum kan dat als geen ander. Nou heeft ze ook wel een keileuke week. Het meisje, dat een zeldzame cellenziekte heeft, viert vakantie in een huisje van Thuredriht in Renesse.