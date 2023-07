Geregeld zon, maar ook enkele wolken op Schouwen-Duiveland vandaag

MET VIDEO Afzetlint rondom bultrug­vrouw­tje tegen souvenirja­gers en enge ziektes

De bultrug die maandag is aangespoeld op het strand bij Nieuw-Haamstede was bij aankomst al morsdood. Toch werd het vrouwtje goed in de smiezen gehouden vóór het onderzoeksteam van de Universiteit Utrecht dinsdagochtend met haar aan de slag ging. Om souvenirjagers op afstand te houden. En vooral omdat een rottend karkas gevaarlijk kan zijn.