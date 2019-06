Gerard Rabelink stopt als burgemeester Schouwen-Duiveland

Grote belangstel­ling voor ‘tiny houses’ in Renesse. Verhuurder: ‘De huurprijs zal niet bepaald tiny zijn’

17 juni RENESSE - Woningcorporatie Zeeuwland kan nóg wel een voetbalveld huren voor starters in Renesse. En misschien zelfs wel twee, of drie. De opkomst bij de bijeenkomst over tiny houses was overweldigend.