Genoeg is genoeg, maar wáár trek je de grens? Soap rond Brouwerseiland begint aan nieuw seizoen

Facebook verwijdert populaire pagina Zierik­Nieuws: ‘Te gek voor woorden!’

26 oktober ZIERIKZEE - Elfduizend leden had hij. Om precies te zijn 11371. En ineens was alles weg. Facebook heeft maandag de populaire pagina ZierikNieuws verwijderd. Vanwege berichten over Sinterklaas en Zwarte Piet, vermoedt oprichter Martin Glerum. Hij was even ontroostbaar, maar krabbelt inmiddels weer op.