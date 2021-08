Gemeente: Twee versmalde rijbanen op de Haringvlietbrug is ‘de minst slechte oplossing’

Haring­vliet­brug blijft open, zorgen nog niet voorbij: ‘We zitten niet te wachten op lege schappen’

12:22 De opluchting is groot nu besloten is dat de Haringvlietbrug toch helemaal openblijft, zij het met smallere stroken en een lagere snelheid. Maar helemaal gerust zijn weggebruikers er nog niet op. En voor de watersport is nog niets geregeld.