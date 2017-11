Gemeente maakt weg vrij voor 3 grote vakantieparken bij Scharendijke

Het gebied tussen de Recreatieverdeelweg en de Rampweg is de laatste strook in de Kop van Schouwen waar planologisch nog plek is voor nieuwe grootschalige recreatie, aldus Van den Berg dinsdag in een toelichting op de plannen. Het college komt met een zogeheten gebiedsvisie, waarin nauwkeurig wordt omschreven welke kwaliteitseisen aan de omgeving van de Rampweg worden gesteld. Uitgangspunt is dat de huidige landbouwgrond voor 70 procent wordt ingericht als landschap of natuur. Het overige deel mag worden bebouwd met vakantieverblijven.