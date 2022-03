Gemeente klopt zelfs bij zorgverzekering aan voor een handhavingszaak recreatiewoning in Ouwerkerk

Dit tot grote verbazing van de Raad van State, die daar vandaag tijdens een rechtszaak in Den Haag nog al wat privacyhaken en -ogen aan leek te zien. De gemeente deed dat en veel meer om te achterhalen waar de familie Klap haar hoofdwoning heeft. Of in een recreatiewoning aan de Oostweg in Ouwerkerk, of in een woning in Capelle aan den IJssel. Volgens Aad Klap wonen zijn vrouw en hij sinds maart 2019 in Capelle en recreëren zij afwisselend in Ouwerkerk, of ergens in Europa met de camper.