Gemeente houdt campagne voor betere inzameling plastic: ‘Mensen proppen de vreemdste spullen in hun oranje bak’

Je hebt mensen die moffelen willens en wetens foute spullen weg tussen het PMD, wat de afkorting is voor plastic (P), metalen (M) verpakkingen en drinkkartons (D). Maar veel vaker is het ook uit onwetendheid dat ze dingen in de verkeerde kliko gooien. ,,Het is best lastig om te weten wat er nou wel of niet in die bak mag”, merkt ook wethouder Ankie Smit. Daarom is de gemeente Schouwen-Duiveland een campagne gestart.