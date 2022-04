Gemeente doet onderzoek naar een inloophuis voor jongeren met problemen: ‘Hulp aan jeugd moet zo eenvoudig mogelijk’

Binnen een TEJO-huis moet hulp aan jongeren, 10 tot 20-jarigen, zo eenvoudig mogelijk zijn. Het is de bedoeling dat jongeren die ondersteuning nodig hebben er zelfstandig naar toe kunnen gaan. Aanleiding voor het onderzoek is de afgelopen heftige coronaperiode en toenemende behoefte aan jeugdhulp. ,,Ook jongeren in mijn omgeving kampten met depressies tijdens de coronaperiode. Ze sloten zich op. Hadden geen fysiek contact meer met elkaar. Alle communicatie ging via telefoon, FaceTime of zoom. Toch anders dan wanneer je fysiek afspreekt. Door het constant thuis zitten en les volgen in dezelfde omgeving raakten veel jongeren hun concentratie kwijt. Dat leidde tot mindere schoolprestaties. De motivatie daalde. Omdat ouders thuis werkten leidde dat op elkaars lip zitten tot heftige ruzies binnen het huishouden”, aldus Halilovic.