Gemeente beraadt zich nog over reactie op kraakcamping in Scharendijke

SCHARENDIJKE - De gemeente Schouwen-Duiveland beraadt zich nog over de vraag hoe op te treden tegen kraakcamping t’ Gevulde Gat in Scharendijke. Vanuit de buurt zijn klachten bij de gemeente binnengekomen. ,,We gaan eerst met de mensen op de camping in gesprek", zegt wethouder Jacqueline van Burg.

Ze snapt de gevoelens die op het dorp leven wel. Daar wordt al veel te lang gewacht op de bouwploegen van Boogert, in de hoop dat die korte metten maken met het gat midden in het dorp waar ooit de supermarkt stond. ,,Ik snap het, absoluut. Maar je moet wel van andermans spullen afblijven. Eigendom is een groot recht. Of het nu een stukje grond is of een brommer of een huis of een auto. Van andermans eigendommen blijf je af.”

Niet uit weelde

Dat er nog steeds niet wordt gebouwd heeft met allerlei omstandigheden te maken, volgens Van Burg. ,,Maar ik ben ervan overtuigd dat als nou één iemand had gewild dat dat gebouw er had gestaan dan is het Boogert zelf wel. Het is niet uit weelde dat er nog niet is gebouwd. Het is wel heel vervelend dat het nog niet is gelukt, zeker ook voor Scharendijke. Er is niets vervelenders dan tegen een gat aan te moeten zitten kijken.”

Of er gehandhaafd gaat worden, weet Van Burg nu nog niet. Los van locatie en reden van het optuigen van de camping is het sowieso niet toegestaan zomaar lukraak ergens je caravan of tent neer te zetten. ,,Je mag er natuurlijk ook niet kamperen hè. Je mag ook niet langs de Brouwersdam staan 's nachts. Dat ze weg moeten, is duidelijk. Maar hoe of wat moeten we bekijken.”

Boeteclausule