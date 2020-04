Gekke harlekijn gaat als een dolle op schrale Zeeuwse grond

Milan (12) vindt het fijn dat hij kan uitslapen, maar hij mist zijn klasgeno­ten en drie lieve juffen

14 april ZONNEMAIRE - Hoe is het om op te groeien in Zeeland? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag: Milan 't Hart (12) in Zonnemaire.