Gék is Leen de Kok op witlof. Toch gaat na dik 40 jaar de stekker uit zijn bedrijf

videoLeen de Kok (67) kan zó de promotie in voor witlof. Gek is hij op de groente die hij dik 40 jaar in Kerkwerve in het pikkedonker kweekte. In december stopt De Kok. In heel Zeeland zijn er dan nog maar een stuk of 6 witloftelers over. Op Schouwen-Duiveland zelfs maar één

Hoe anders was dat toen De Kok begon. Alleen al op Schouwen-Duiveland had hij 28 collega's. In heel Nederland zaten er destijds 1640 boeren in de witlof. ,,Daarvan zijn er nog geen 40 over. De teelt is ingekrompen en er is sprake van schaalvergroting.”

Zelf begon De Kok als jonkie, met zijn vrouw Hanneke (nu 62), met 2 hectare aan de Tellersweg. Pioniers waren ze in die tijd, want witlof op watercultuur was nieuw. Daarvoor had je alleen grondwitlof. ,,Ik vond het een prachtige teelt, maar het was toen best veel risico met ziektes enzo.” Toch liep die nieuwe witlof, die in het donker in bakken water groeit, meteen als een trein. ,,De prijzen waren toen hoog. Nu is het trouwens ook een heel goed jaar geweest. Ik heb eigenlijk de beste prijzen in het eerste jaar en nu in dit laatste jaar gehad.”

Van de koeling naar de trekschuur

De Kok groeide in de loop der jaren groter. Ging van 2 naar 7 hectare, naar 20 en tot slot naar 28 hectare. Tot 1991 teelde hij de wortels zelf op het veld, tot hij het schakelen tussen het werk buiten en binnen zat was. Nu koopt hij de wortels in, waarna ze van het land bij hem de koeling in gaan en daarna de trekschuur. Op die plek groeit de witlof in het pikkedonker in hoge stellingkasten tot de gewenste grootte uit.

De Kerkwervenaar experimenteerde met onder meer hergebruik van water om zo duurzaam mogelijk te produceren. Hij werd er om gewaardeerd, maar bleef bescheiden. ,,Dat deed ik niet alleen hoor. We hebben heel veel bereikt met de studieclub. Als telers gingen we veel bij elkaar kijken en wisselden we informatie uit.” Nog altijd vindt hij witlof een machtig product. ,,Het is een mooie, veelzijdige en gezonde groente.”

Voor iedereen stond de deur wagenwijs open

De Kok genoot van die contacten met andere telers, maar ook van de reuring op zijn bedrijf. Zijn kinderen en andere familie, scholieren, werkzoekenden, stagiaires, vluchtelingen, drugsverslaafden: de deur van de witlofteler stond voor iedereen wagenwijd open. ,,Ik doe dat graag. Zij hebben er misschien een opstapje aan. Maar als je die verhalen soms ook hoort, dan is het leuk als je mensen toch een kans kunt geven.”

Opvolging is er niet. De kinderen Martine, Elmar en Lisette doen ander werk. Hanneke trouwens ook. Vanaf dat de kinderen groter waren, keerde ze terug in haar oude baan: het onderwijs. Daar blijft zij mee doorgaan. Maar met de witlof is het klaar. De boerderij wordt ingeruild voor een woning midden in het dorp. Voor Leen is dat geen straf. Hij stond, onder meer via brandweer en voetbal, toch altijd al midden in het dorpsleven. ,,Ik zie het als een uitdaging. Een andere manier van leven. Je levert in aan ruimte en uitzicht, maar je krijgt er vrijheid voor terug. En ik ga gewoon bij andere boeren werken. Want stil zitten? Dat kan ik niet.”

