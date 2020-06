Geheim plan lekt uit; Raad Schouwen-Duiveland wil miljoenen euro's bezuinigen en iedereen gaat het merken

Regio­school in Renesse is ook voor scholenkoe­pels Radar en Obase geen gelopen race

18 juni ZIERIKZEE - Wordt het nu Renesse of Burgh-Haamstede? De scholenkoepels Radar en Obase houden de deur voor het laatstgenoemde dorp toch nog op een kiertje. In een gezamenlijke persverklaring geven beide directies aan dat de uitkomst van het onderzoeksrapport ‘een vertrekpunt’ is en 'nog niks zegt over de locatie van een regioschool'.