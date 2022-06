Geeske van de Bewaerschole is een werknomade. En dat past precies bij het kunstproject wat nu loopt

Haar thuisbasis is Middelburg, maar als ze aan het werk is parkeert Pluijmers haar bus op een camping in Burgh-Haamstede en is dát voor even haar thuis. Als artistiek leidster van het kunstcentrum in Burgh-Haamstede begeleidt ze de kunstenaars die tot en met eind 2023 in de Bewaerschole exposeren.