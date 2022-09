Geen zonnepanelen op monumenten en in beschermd stadsgezicht? ‘Dat is niet meer van deze tijd’

Iedereen wil wel zonnepanelen op zijn dak. Maar woon je in een monument of in een beschermd stads- of dorpsgezicht is dat knap lastig. Vaak zelfs onmogelijk. Tom Stuij van de Stadsraad Brouwershaven pleit voor een snelle aanpassing van de regels. ,,Dit is niet meer van deze tijd.” Nieuw beleid is in de maak, aldus de gemeente Schouwen-Duiveland. Het lijkt erop of er iets meer mogelijk wordt.