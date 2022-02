Geen straô, maar wel spijkerpoepen op de manege in Renesse

Na een jaar afwezigheid zou er eindelijk weer een straôrit gereden kunnen worden, weliswaar aangepast, maar Renesse zou dan volgens traditie weer het seizoen inluiden. Storm Eunice gooide nu roet in het eten. Vrijdagavond besloot het comité dat het niet verstandig was om de rit met 87 paarden op zaterdagmorgen door te laten gaan. Wél waren er 's middags kinderspelen. Ook anders dan anders, want binnen in de hal van manege Grol in plaats van buiten op de - nu opgebroken - kerkring, maar voor de jonge deelnemers niet minder leuk.