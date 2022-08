Geen mooier onderwaterleven dan in de Oosterschelde. En dat is aan het werk van Charlotte te zien

Beunders dook in onder meer Mexico, Canada, Indonesië en bij de Canarische Eilanden. Maar toen ze in 2000 vanuit Amsterdam naar Zeeland verhuisde, verloor ze haar hart aan de Oosterschelde. ,,Dat is zo’n rijk water.” Op heel veel andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld de Egeïsche Zee bij de Griekse eilanden, plons je als duiker of snorkelaar heel vaak in een bak vol helder water.

Hartstikke kaal

,,Daar kun je meters ver weg kijken. Maar het is er hartstikke kaal. Hier is het precies andersom. Het water is lang niet altijd helder. Maar als je een touw of een steen of wat dan ook in het water legt, zit dat in een mum van tijd vol met leven. En het water in de Oosterschelde is ook nog eens ontzettend schoon.”