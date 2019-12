Geen genade voor bejaarden: de biljarttafel moet weg

Arbeidsbe­perk­te Wopke (61) moest jarenlang onbetaald werk doen: ‘Ze zijn hem letterlijk vergeten’

3 december Een 61-jarige man met een beperking is letterlijk vergeten door de gemeente Goeree-Overflakkee, waardoor hij in plaats van drie maanden drie jáár in de sociale werkplaats heeft meegedraaid. Drie jaar zonder salaris en zonder pensioen op te bouwen. Vakbond FNV is laaiend over de manier waarop deze ‘gratis kracht’ is behandeld.