Geen erfgoedprijs, toch een feestje in de Dikke Toren

Sinter­klaas­co­mité broedt op alternatie­ve intocht in Zierikzee

29 augustus ZIERIKZEE - Verschillende sinterklaascomités in het land hebben al laten weten onder de huidige coronamaatregelen geen mogelijkheid te zien voor een feestelijke intocht. In Zierikzee, willen ze van geen wijken weten, en broedt de organiserende stichting op een alternatief. Maar ook daar past dit jaar geen aankomst per boot in.