Geen enge prikken meer met dikke naalden, maar een gezellig gezondheidscentrum. Met gratis koffie.

ZIERIKZEE - Het was een gebouw waar je als kind niet graag heen ging in Zierikzee. Die naalden van toen waren schrikbarend, vergeleken bij het prikkie voor een inenting nu. En ook de sfeer in het toenmalige Groene Kruisgebouw ademende nu niet direct gezelligheid. In het nieuwe gezondheidscentrum Hart in Zierikzee is er wat dat betreft weinig meer wat aan vroeger herinnert. ,,Nu heb ik gratis koffie, gratis wifi en airco.”