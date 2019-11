Geen dure bureaus, maar wel een dorpsvisie voor Ellemeet

Schaatsend en spelletjes spelend kun je de winter door

11:59 RENESSE - Een beetje kind komt tegenwoordig FIFA-end en Fortnitend de winter door. Hoe anders was dat in de jeugd van Annemarie Heiligers (79) uit Renesse. Het aanbod van speelgoed was niet groot, maar wel magisch. Het is deze winter allemaal in haar blikmuseum de Blikvanger te zien.