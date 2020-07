Geen Aemstie Alive vanwege coronacrisis, eerstvolgende editie pas in 2022

video Wow! Is dit een tiny house? Dat wordt in Renesse straks prima wonen

9 juli RENESSE - Wow! Is dit een tiny house? De eerste reacties op het woninkje dat sinds woensdag bij het voetbalveld in Renesse staat, zijn lovend. Ruimer dan verwacht, licht én heel bijzonder. Starters en mensen die in de horeca of recreatie werken, zijn straks buurtjes van elkaar