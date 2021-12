‘Geef ons een eerlijke kans’: recreanten Duinrand vragen gemeente om uitstel bestemmingsplan

Maandag bespreken leden van de commissie Ruimte en Economie het bestemmingsplan Schouwse Valleien, voordat de raad er op 23 december een beslissing over neemt. Dat omvat de totale ontwikkeling van camping Duinrand in Burgh-Haamstede naar recreatiepark De Schouwse Valleien, waaronder de bouw van 100 kampeerhuisjes. Huurders van Duinrand Oost zijn om verschillende redenen tegen dit plan. Zij verliezen niet alleen hun vaste recreatieplek, maar ook hun investering in huisje, chalet of stacaravan. Er loopt een privaatrechtelijke en een bestuursrechtelijke zaak tegen de plannen en handelswijze van campingeigenaar Machiel Blom.