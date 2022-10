Gedwongen verhuizing Wereldwinkel Zierikzee uitgesteld; gemeente verlengt huurcontract

De gedwongen verhuizing van de Wereldwinkel uit het Gravensteen in Zierikzee is voorlopig uitgesteld. De gemeente had als eigenaar van het pand het huurcontract per 1 januari opgezegd. Maar omdat de alternatieve locatie in Huis de Haene nog verre van gereed is, kan de ideële organisatie voorlopig blijven zitten waar het zit.