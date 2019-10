Gedwongen opnamestop bij christelijk opvanghuis voor autisten in Scharendijke

Aan de Hand biedt onder meer logeeropvang aan kinderen met een autisme spectrum of een psychisch aanverwante stoornis. Maar volgens de inspectie zijn de eigenaren en begeleiders onvoldoende toegerust voor de complexe doelgroep. ,,Zo zijn zij onvoldoende in staat om de veiligheidsrisico’s in te schatten”, schrijft ze. ,,Ook zijn er geen eenduidige afspraken over het beperken van deze risicio’s. Aan de Hand beschikt al enige tijd over te weinig personeel dat bovendien onvoldoende gekwalificeerd is voor de doelgroep.”

De inspectie eist dat Aan de Hand uiterlijk 5 december 2019 een einde heeft gemaakt aan deze ‘ernstige situatie’. Tot die tijd mag de instelling geen nieuwe cliënten aannemen. Voldoet ze over zes weken nog niet aan de normen, dan kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen. In dat laatste geval grijpt de inspectie zelf in door bijvoorbeeld cliënten over te plaatsen naar een andere instelling.