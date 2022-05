Gedrag van ambtenaar is de grootste reden tot klagen bij de gemeente Schouwen-Duiveland

De gemeente Schouwen-Duiveland rapporteert jaarlijks over het aantal en het soort klachten dat ze krijgt van inwoners. Met 61 in 2021 is er geen regen aan klachten, maar in het rapport wordt gelijk een nuance aangebracht: ‘Niet iedereen die ontevreden is, doet een beroep op de klachtenregeling', staat erin beschreven. Opmerkelijk is dat meer dan de helft van dat lage aantal klachten over het gedrag van ambtenaren of de (gebrekkige) communicatie vanuit de gemeente gaat.