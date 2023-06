Gedoe om bestemming parkeerterrein achter vakantiepark Aquadelta

met video Zuur einde aan torenvalk­avon­tuur in Noordgouwe: ‘Ineens kwamen vader en moeder valk niet meer’

Hoe blij Rudy Prager ook was met de vijf jonge torenvalken die opgroeiden in zijn oude schuur in Noordgouwe, hij heeft ze vandaag toch maar naar Vogel- en Egelopvang De Mikke in Middelburg gebracht. De beide ouders van de vogels hadden zich namelijk al drie dagen niet meer laten zien. Prager: ,,En ik ben nou ook weer niet zo'n held dat ik wel even vijf torenvalken in mijn eentje opvoed.”