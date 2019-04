Gasten camping De Vliedberg in Scharendijke vrezen ‘Duinrand-achtige toestanden’

VIDEO Schuur die afbrandde in Bruinisse, was niet zomaar een schuur

24 april BRUINISSE - Boven de zwartgeblakerde balken steekt een kast uit. De sticker die daar op is geplakt, van Stop de Groene Leugen, is na de nachtelijke brand in de Bruse Dorpsstraat het enige wat heel is gebleven. Verder is alles verloren.