Gaslek langs N57 bij Haamstede gedicht

Van uit­vaart­on­der­ne­mer in de Achterhoek tot hotelier in Renesse

7:30 RENESSE - Herman Tomesen runde tot april 2016 een uitvaartonderneming met filialen in het Gelderse Terborg en Zelhem. Succesvol, naar eigen zeggen. Daarna verdween hij uit het zicht. Sinds februari runt hij met zijn vrouw hotel De Vier Seizoenen in Renesse. ,,Acht kamers, maximaal zestien gasten. Geen lunch of diner. Alleen ontbijt."