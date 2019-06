Gaslek bij werkzaamheden in Schelphoek bij Sersooskerke

Kees Stouten maakt vijftig jaar vol bij hetzelfde bedrijf

25 juni NIEUWERKERK - Dat-ie iets met trekkers en landbouwmachines zou gaan doen, was niet zo vreemd. Maar dat hij het een halve eeuw vol zou houden, had hij als ventje van 15 nóóit kunnen bedenken. Kees Stouten uit Ouwerkerk maakte als werknemer vijftig jaar bij Gebroeders Weststrate, voorheen Louis Verburg BV, vol. Gisteren had hij zijn laatste werkdag bij het landbouwmechanisatiebedrijf in Nieuwerkerk.