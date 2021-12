Funkids laat de kinderen niet barsten nu de deur gesloten is en deelt goodiebags uit

Bij Funkids spelen ze spelletjes, bakken ze pannenkoeken of pizza en mogen ze zelfs weleens koekeloeren in de geluidsstudio. Jeugd- en jongerenwerker Sharon Rijnberg van SMWO Schouwen-Duiveland weet precies wat de meiden bedoelen. ,,Ze mogen bij ons vaak dingen doen die thuis niet gaan of die te veel werk zijn. Slijm maken bijvoorbeeld vinden ze geweldig. Dat is een verschrikkelijke bende.”

Het is niet leuk dat school dicht is

Huda en Bushra hebben nog mazzel, vertellen ze. ,,We zijn BFF’s", lacht Huda. Best Friends Forever én ze wonen vlak bij elkaar. Nu ze niet kunnen samenkomen in centrum 4SD gaan ze met hun goodiebags bij elkaar thuis knutselen. ,,Het is niet leuk dat de school dicht is, maar we kunnen nu wel lekker veel met elkaar spelen.” Ook hun zusjes Hanan (het zusje van Huda) en Ashwaq (het zusje van Bushra) zijn van de partij.