Fruitbomen planten, dat helpt pas echt

Bruse soos De Pul zit in zwaar weer: help!

1 november BRUINISSE - ‘Help’. Veel duidelijker kan de naam van het feest dat binnenkort in de De Pul wordt gehouden, niet zijn. De Bruse soos zit namelijk in zwaar weer. Wegens een een gebrek aan inkomsten en (jonge) vrijwilligers. ,,Hulp is nodig, anders gaat de deur dicht."