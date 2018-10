Franse investeerder koopt camping De Oase in Renesse

Schrijf­ster Lisa Boersen leest voor in Zierikzee: 'Het was alsof Sinter­klaas binnenkwam'

11 oktober ZIERIKZEE - Een leerkracht die boek voorleest, dat is leuk. Maar een schrijver die boek voorleest, is natuurlijk véél leuker. Donderdagochtend was het nog meester Niels Leenheer die de leerlingen van groep 6/7 van de Theo Thijssenschool in Zierikzee voorlas uit Timo en de oppasninja, 's middags nam schrijfster Lisa Boersen het stokje over.