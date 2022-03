Fraai kinderconcert doet publiek in de Nieuwe Kerk zwijgen

De Schouwse Winkel is al dik 50 jaar in handen van familie De Roo

Ooit vertrokken de postbodes er voor hun bezorgronde, inmiddels is de Schouwse Winkel in Renesse al jaren de plek om cadeautjes én vliegers te kopen. Ronald en Tineke de Roo en hun dochter Kirsten genieten er elk jaar opnieuw van als de drukte in hun dorp weer losbarst. Dit weekend viel er een fijn voorproefje van zomers Renesse te beleven. ,,Ineens was het weer als vanouds. Maar alles zat dan ook mee.”

2 maart