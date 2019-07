‘Foutje’ zorgt voor hilariteit in Zierikzee: carillon speelt sinterklaasliedje

Van diep drama tot de mooiste momenten, Mike Bolle maakte in 40 jaar alles mee op de ambulance

30 juli ZIERIKZEE - Over zijn mooiste ervaring in zijn 42 jaar op de ambulance moet Mike Bolle even diep nadenken. ,,Als je nou vraagt naar de meest ingrijpende, dat weet ik wel.” Tranen vullen zijn ogen, wanneer hij de brandende auto met twee kinderen weer voor zich ziet. Ook al is dat bijna twintig jaar geleden.