Foodfotograaf Nikki Ruyssenaars uit Renesse laat Schouwse horeca shinen op je beeldscherm

Toegegeven: ze had een voorsprongetje. Als partner van Jimmy Verboom, eigenaar van drie restaurants in Renesse, kent Nikki (26) de plaatselijke horeca goed. ,,Ik doe de administratie en zie de laatste jaren hoe sociale media steeds belangrijker worden. Eerst plaatsten restaurants wat fotootjes die de kok met zijn iPhone van zijn gerechten had gemaakt, maar steeds vaker zijn het professionele foto's. Met name in de Randstad, maar in Zeeland ook steeds meer.”