Flightsimulator Zeeland in Nieuwerkerk krijgt een extra vliegtuig op zolder

Michelle David en Gospel Sessions met vlammend optreden

2 december RENESSE - De zevende editie van Renesse in Concert bracht Michelle David en de Gospel Sessions in het plaatselijke dorpshuis. Een kleine 300 bezoekers waren getuigen van een vlammend optreden. De muzikanten zetten in en direct daarna trippelt Michelle David bescheiden het podium op. Daarop ontpopt deze kleine vrouw op imponerende naaldhakken zich als zangeres van formaat.