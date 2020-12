Flesje wijn afhalen mag ook al niet meer: ‘Oppassen dat we niet allemaal het loodje leggen’

,,Wat is dit nu weer”, dacht Meinderd Kampen toen hij de gemeentebrief met voorwaarden ontving. De eigenaar van de ambachtelijke destilleerderij Kampen Drinks uit Bruinisse voelt aan alles dat de horeca in een onterechte doodsstrijd is beland. ,,Dan schiet deze extra maatregel niet erg op.” In een winter zonder perspectief bedacht Kampen het concept: Borrel voor twee, leuk bij uw afhaaldiner. Zijn borrelflesjes mogen met deze maatregel ook niet meer via de horeca worden verkocht.