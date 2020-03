Fjoertoer zoekt een thema en nieuwe ideeën voor aankleding wandeltocht

‘Ik laat uiteinde­lijk alleen stof na’

8:17 Afwaswater, z’n sperma en de laatste hoest van zijn overleden vader. Noem iets en kunstenaar Loek Grootjans uit Vlissingen slaat het op. Hij bouwt al jaren aan ‘de grootste blauwdruk die er maar bestaat van iemand ter wereld’. Een stukje daarvan is in de Bewaerschole in Burgh-Haamstede te zien.