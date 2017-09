Fjoertoer zet Renesse in ander licht

Rond de 3500 mensen gingen in de benen om zeventien of negen kilometer door het donker te lopen. Over het normaal niet toegankelijke Zeehondenpad in de duinen, onder de sterrenhemel. En langs verlichte olifanten en ronddraaiende planeten in het dorp. Met her en der dans en muziek, Veel inwoners van Renesse droegen met sprookjesachtige versieringen aan hun huis of in de straat aan het sfeertje bij.