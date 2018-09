FiZi haalt prijzenpakker J. Kessels alsnog naar Zierikzee

Die sprak bij de officiële opening van de nieuwe foyer zijn verbazing uit over het feit dat zijn film nog steeds niet in het Zierikzeese filmtheater is getoond. En dat heeft de organisatie zich schijnbaar aangetrokken.

De film J. Kessels gaat auteur Frans, gespeeld door Fedja van Huêt, die een boek heeft geschreven over zijn goede vriend Kessels, gespeeld door Frank Lammers. Samen maken ze een roadtrip van Nederland naar Hamburg, waarbij de nodige drank en verdovende middelen worden gebruikt. Daarna twijfelt Frans of hij zijn nog wel moet schrijven.

De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van P.F. Thomése en is gemaakt in 2015. Sindsdien heeft de film al meerdere prijzen gewonnen bij internationale filmfestivals, waaronder in Londen.