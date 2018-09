Filmtheater fiZi gaat over de 16.000 bezoekers

ZIERIKZEE - Filmtheater fiZi denkt dit jaar over de 16.000 bezoekers heen te gaan. Het Zierikzeese filmtheater, dat in 2001 begon, turfde in 2004 2573 bezoekers. Zaterdagavond werd de vernieuwde foyer geopend, door filmmaker met Zeeuwse roots Erik de Bruyn.

fiZi laat een doorlopend stijgende lijn in bezoekersaantallen zien, zet voorzitter Remko Delfgaauw de cijfers op een rij. In 2012 wisten al 7318 mensen het filmtheater te vinden. ,,Die groei past bij onze wens midden in de samenleving te staan. Ook de restyling van de foyer draagt daar hopelijk aan bij.'' De vernieuwing was een wens van de filmtheaterbezoekers zelf.

Educatie

Ondanks de mooie cijfers blijft er voortdurend werk aan de winkel. Het Zierikzeese filmtheater draait dit jaar voor het eerst mee in het educatieprogramma basisonderwijs van Film by the Sea. Leerlingen van de basisscholen krijgen tijdens de festivalweek in Zierikzee een gevarieerd filmprogramma aangeboden.

Quote Ik ben verbaasd over die oorverdo­ven­de stilte Remko Delfgaauw

Geen van de Schouwen-Duivelandse basisscholen meldde zich voor dat initiatief aan. Alleen een Noord-Bevelandse school doet mee. ,,Ik ben verbaasd over die oorverdovende stilte'', zegt Delfgaauw. ,,Hier krijg je films aangeboden die verder gaan dan de Walt Disney's en PixL's, waardoor kinderen hun blik verbreden. Je kunt ze niet vroeg genoeg met cultuur laten kennis maken.''

Diversiteit