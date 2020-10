Filmmaakster Eef de Graaf: ‘Duurzaamheid heeft mij in de klauwen gevat’

De Wereldtentoonstelling in Dubai waar Eef rond deze tijd haar film zou vertonen, is een jaar verschoven. ,,Jammer, maar het is niet anders en ik ben wel volop bezig met een vervolg op ‘Duurzame Eilanden’. Sinds ik me er vier jaar geleden in ging verdiepen, heeft duurzaamheid mij in de klauwen gevat’’, vertelt de filmmaakster. Haar succesvolle documentaire krijgt een vervolg met een serie van vijf kortere films onder de overkoepelende titel ‘Duurzame Proeftuinen’, met educatiepakketten voor basis- en middelbaar onderwijs, met de opzet van een overleg platform en met kunst- en designprojecten.