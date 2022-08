Film kijken op een strobaal: boerenbios slaat (weer) aan

Pad over de Vroongron­den is dicht voor fietsers; veiligheid in het geding

Het pad over de Vroongronden tussen Renesse en Haamstede is dinsdagochtend afgesloten voor fietsers. Een gedeelte van het pad is in zeer slechte staat. Daardoor kan de veiligheid van fietsers niet meer worden gewaarborgd. Geld om de boel op te lappen, is er niet. Staatsbosbeheer kan niet anders dan deze drastische maatregel nemen, zegt boswachter William van der Hulle.

2 augustus