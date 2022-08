Film kijken op een hooibaal: boerenbios slaat (weer) aan

Geen mooier onderwater­le­ven dan in de Ooster­schel­de. En dat is aan het werk van Charlotte te zien

Charlotte Beunders ging ‘kopje onder’ over zowat de hele wereld. Maar de misschien wel allermooiste onderwaterwereld ontdekte ze in haar eigen achtertuin. Dagelijks duikt of snorkelt de Zierikzeese in de Oosterschelde. Dat ze daar bakken aan moois aantreft, is te zien aan het werk dat ze maakt onder de titel ‘Zee van inspiratie’. Tot en met 10 september zijn een aantal van haar werken in het Stadhuismuseum in Zierikzee te zien.

4 augustus