Fietser zwaargewond bij aanrijding op N57 Ellemeet

Het ongeluk gebeurde kort voor 04.00 uur, net voorbij de afslag Scharendijke bij de oprit naar de Brouwersdam, waar dit weekeinde Concert at Sea wordt gehouden. De weg is ter plekke vanwege dit evenement regelmatig dicht maar was op het moment van de botsing vermoedelijk wel weer vrijgegeven voor het verkeer. Fietsen is op het betreffende weggedeelte echter niet toegestaan. Wat de fietser op de N57 deed, is dan ook onderdeel van het onderzoek dat de politie houdt naar de toedracht van het ernstige ongeval.