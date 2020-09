Fietsbloggers Laura en Irene testen vernieuwde kustfietsroute uit

De gedeputeerde en de wethouder waren beiden zeer enthousiast over deze mooie promotie voor Zeeland. Van der Velde: “Als Provincie hebben wij in ons beleid veel aandacht voor fietsen. Het is fantastisch dat we met deze route weer een stap hebben gezet in de promotie van Zeeland als fietsprovincie. We doen hard ons best voor die vijf sterren en gaan daar ook in 2021 weer voor.”

Laura en Irene waren zaterdag in Cadzand begonnen en maakten een tussenstop in Renesse. Ze fietsen in tien dagen de route van 610 kilometer, zo’n zestig kilometer per dag. Irene: We maken iedere dag een verslag van de tocht. We beschrijven de dingen die er echt uitspringen en hoe we de route ervaren. Ook proeven we onderweg de lokale specialiteiten.”

Ze staan er zelf nog iedere keer versteld van hoe mooi en bijzonder Nederland is. Laura: “Op dit stuk van de route hebben we zoveel mooie natuur gezien en een heel afwisselend landschap. Je ziet het steeds veranderen. Onderweg kijken we waar we leuke plekken zien om te stoppen. In Burgh-Haamstede stopten we bijvoorbeeld bij Bakkerij Sonnemans. Grappig ook om mee te maken hoe snel we op dat soort momenten aanspraak hebben.” De avonturen van Laura en Irene zijn te volgen op www.onabike.nl.