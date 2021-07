Festival Beachboom baalt van onzekerheid: ‘We kunnen niet blijven wachten’

SCHARENDIJKE - Beachboom wordt er onderhand moedeloos van. Het dancefestival op de Brouwersdam staat op het programma voor zaterdag 14 augustus. Maar het kabinet beslist pas op vrijdag 13 augustus of dit soort evenementen mogen doorgaan. ,,Dit is balen”, zegt organisator Jeroen Botty. ,,Je blijft maar in onzekerheid.”