Festival aan Zee in Renesse luidt

einde zomerseizoen in, hoezee!

De rubriek ‘De Agenda’ gaat over de mensen achter evenementen op Schouwen-Duiveland. Deze keer over Festival aan Zee in Renesse dat wordt gehouden van vrijdag 9 september tot en met zondag 11 september. Diverse bands, in totaal zo’n 250 muzikanten, uit het hele land verblijden Renesse met muziek. ,,Heel het weekend feest, want zonder drank geen klank.”